Джейсон Соса: У Ломаченко есть слабое место

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) американец Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО) выразил уверенность, что сумеет создать проблемы чемпиону WBO украинцу Василию Ломаченко (7-1, 5 КО) и роль андердога его лишь подхлестывает.«Это же мечта, ставшая явью! Чемпионы должны делать именно это — драться с другими чемпионами , — цитирует Сосу World Boxing News. - Лома для меня — вызов. Он один из лучших, и меня это мотивирует, я люблю испытывать себя. У него, кстати, есть слабое место: тот, кто сможет дать отпор, устроит ему немало проблем».По мнению Джейсона, их поединок непременно станет и «боем года», и «апсетом года». «Меня не напрягает роль андердога, я вообще никого не боюсь», — отметил он.По данным Сосы, ареной его противостояния с Ломаченко 8 апреля, скорее всего, будет зал MGM National Harbour в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).