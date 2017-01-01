Президент WBC: Майки Гарсиа станет следующим кумиром в мире бокса

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман уверен, что Мигель Анхель «Майки» Гарсиа (36-0, 30 КО) станет следующей суперзвездой мирового профибокса. Напомним, что 28 января в Лас-Вегасе (США) Гарсиа завоевал титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), ярко справившись с черногорцем Деяном Златичаниным.«По моему мнению, Гарсиа станет следующим кумиром в мире бокса, – приводит слова Сулеймана Boxingscene. – Он очень, очень сильный боксёр, у которого есть всё: выносливость, удар, харизма и, собственно, бокс. Не сомневаюсь, что в будущем его ждёт огромный успех, и со временем мы будем говорить о нём в тех же тонах, что и о Пакьяо с Мtqdtзером».Маурисио также выразил надежду, что Гарсиа выйдет в ринг с венесуэльцем Хорхе Линаресом (41-3, 27 КО) – действующим чемпионом мира WBA, которому также принадлежит «бриллиантовый» чемпионский пояс WBC: «Этот бой должен случиться. Должен остаться только один чемпион».