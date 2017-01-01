WBC исключила Поветкина из свого рейтинга

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал Сулейман.До исключения Поветкин занимал первое место в рейтинге супертяжеловесов WBC.Напомним, в декабре прошлого года перед боем за титул «временного» чемпиона WBC с Бермейном Стиверном российский боксер провалил допинг-тест. Результаты пробы «Б», подтвердили факт использования российским боксером запрещенного вещества «остарин».