Беленький: Поветкину не повезло, что его время пришлось на век Кличко

Известный журналист и эксперт в области бокса Александр Беленький считает, что российский супертяжеловес Александр Поветкин мог бы достичь на профессиональном ринге гораздо большего, если бы его карьера прошла не во времена тотального превосходства украинских чемпионов - братьев Виталия и



«Саше не повезло в том, что его время пришлось на век Кличко, а это очень тяжелое положение. По сути, Володя, да и Виталий — это люди совсем другой весовой категории. Они на порядок крупнее просто физически. И, конечно, Александру с Владимиром Кличко было очень нелегко. И если бы встретились они раньше — и тогда бы вряд ли победил Поветкин.



Форман и Фрейзер, если бы не жили в эпоху Мохаммеда Али и друг друга, каждый был бы чемпионом лет по десять. Но так получилось, что в такой короткий промежуток жило три выдающихся бойца одновременно».



Напомним, Александр Поветкин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа.



Положительный результат на допинг дала и проба «Б» россиянина, вскрытая в конце этой недели. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что его организация примет решение по «делу Поветкина» в ближайшее время.







Известный журналист и эксперт в области бокса Александр Беленький считает, что российский супертяжеловес Александр Поветкин мог бы достичь на профессиональном ринге гораздо большего, если бы его карьера прошла не во времена тотального превосходства украинских чемпионов - братьев Виталия и Владимира Кличко , сообщает Klitschko-Brothers со ссылкой на Sobesednik.ru.«Саше не повезло в том, что его время пришлось на век Кличко, а это очень тяжелое положение. По сути, Володя, да и Виталий — это люди совсем другой весовой категории. Они на порядок крупнее просто физически. И, конечно, Александру с Владимиром Кличко было очень нелегко. И если бы встретились они раньше — и тогда бы вряд ли победил Поветкин.Форман и Фрейзер, если бы не жили в эпоху Мохаммеда Али и друг друга, каждый был бы чемпионом лет по десять. Но так получилось, что в такой короткий промежуток жило три выдающихся бойца одновременно».Напомним, Александр Поветкин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа.Положительный результат на допинг дала и проба «Б» россиянина, вскрытая в конце этой недели. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что его организация примет решение по «делу Поветкина» в ближайшее время.