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Сулейман: WBC вынесет решение по Поветкину в ближайшее время
Сулейман: WBC вынесет решение по Поветкину в ближайшее времяПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что проба «Б» Александра Поветкина также дала положительный результат на запрещенный препарат остарин и теперь нет сомнений в вине российского боксера.

 «Вскрытие пробы "Б” показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время», – сказал Сулейман.

Поветкин 17 декабря должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за вакантный титул «временного» чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
В итоге WBC отказался санкционировать поединок.
По материалам: Р-Спорт
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