Уорд: В ближайшее время решу, уйду в отставку или проведу реванш с Ковалевым

емпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO 32-летний американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) сказал, что в ближайшее время примет решение относительно своего будущего.В ноябре прошлого года Уорд отнял чемпионские пояса у россиянина Сергея Ковалёва (30-1-1, 26 КО), которому по условиям контракта обязан дать матч-реванш. Однако некоторые условия проведения реванша не устраивают американца. Поскольку он связан контрактными обязательствами, то у него есть выбор — либо провести реванш, либо завершить карьеру.«Я должен принять решение: уйти или провести другой бой, который сейчас передо мной. Я приму решение очень скоро, — приводит слова Уорда Daily Mail. - Остался лишь один бой, который мне интересен, — реванш с Ковалевым. Если это произойдет, то второй поединок будет для него более тяжелым, чем первый. Если нет, то я буду рад уйти в телевещание».