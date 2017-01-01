На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - Уорд
Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - УордУкраинский боксер Вячеслав Глазков (21-1, 13 КО), который травмировал колено во время  боя за титул IBF в супертяжелом весе с американцем Чарльзом Мартином (23-1-1, 21 КО) 16 января 2016 года, продолжает восстанавливаться после двух операций и тяжелой травмы.

«Выполняю упражнения, делаю пробежки — пока ровный бег, без ускорений, — признался Вячеслав.  - Когда почувствую уверенность в колене, буду давать ему более интенсивные нагрузки. Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг?

Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена. Если оно мне даст полноценно подготовиться, то, конечно, я буду готов».
 
Напомним,  после боя с Чарльзом Мартиным врачи диагностировали у украинца разрыв крестообразной связки коленного сустава.  7 марта известный в США хирург Урибе сделал Глазкову пластику крестообразной связки коленного сустава. Вячеслав полгода восстанавливался после травмы и во время пробежки снова порвал мениск. МРТ полной картины не давало, поэтому потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, Повторно Глазкова прооперировали 18 октября.
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Вячеславу Глазкову прооперировали колено
Вячеслав Глазков хочет вернуться на ринг до конца 2016 года
Глазков пропустит около года из-за травмы полученной в бою с Мартином
Эгис Климас: Мы не увидим Глазкова в ринге раньше, чем через год
Глазков встретится с Мартином в андеркарте боя Уайлдер — Шпилька
Бакланов: Глазков однозначно является фаворитом боя с Мартином
Глазков выйдет в ринг 8 ноября в андеркарде боя Хопкинс — Ковалев
Климас: Глазков упал не от удара, а от боли в ноге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уорд: В ближайшее время решу, уйду в отставку или проведу реванш с Ковалевым
Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - Уорд
Усик может провести свой следующий бой в апреле
Хрюнов: Идет борьба темных сил с Поветкиным
Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Последние новости спорта

16:51 Уорд: В ближайшее время решу, уйду в отставку или проведу реванш с Ковалевым 58 | Бокс

16:37 Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - Уорд 62 | Бокс

16:19 Тайбэй. Минелла стала соперницей Свитолиной по полуфиналу 82 | Теннис

16:01 Александр Жирный – 19-й в спринте на седьмом этапе Кубка IBU 88 | Биатлон

15:15 Ольга Абрамова – 15-я в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии 113 | Биатлон

14:38 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня 194 | Новости спорта / Главные новости спорта

13:37 С.Петербург. Цибулкова не пустила Веснину в полуфинал 128 | Теннис

13:22 Тайбэй. Вторая сеяная Стосур зачехлила ракетку в четвертьфинале 127 | Теннис

13:09 Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал 151 | Теннис / Главные новости спорта

12:57 Усик может провести свой следующий бой в апреле 135 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (66)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (458)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги