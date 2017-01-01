Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - Уорд

Украинский боксер Вячеслав Глазков (21-1, 13 КО), который травмировал колено во время боя за титул IBF в супертяжелом весе с американцем Чарльзом Мартином (23-1-1, 21 КО) 16 января 2016 года, продолжает восстанавливаться после двух операций и тяжелой травмы.«Выполняю упражнения, делаю пробежки — пока ровный бег, без ускорений, — признался Вячеслав. - Когда почувствую уверенность в колене, буду давать ему более интенсивные нагрузки. Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг?Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена. Если оно мне даст полноценно подготовиться, то, конечно, я буду готов».Напомним, после боя с Чарльзом Мартиным врачи диагностировали у украинца разрыв крестообразной связки коленного сустава. 7 марта известный в США хирург Урибе сделал Глазкову пластику крестообразной связки коленного сустава. Вячеслав полгода восстанавливался после травмы и во время пробежки снова порвал мениск. МРТ полной картины не давало, поэтому потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, Повторно Глазкова прооперировали 18 октября.