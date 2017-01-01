Усик может провести свой следующий бой в апреле

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец



«Мы пообщались с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Так что мы нацеливаемся на апрельскую дату, доступную на HBO», — сказал Лёффлер.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11-0, 10 КО) может провести свой следующий поединок в апреле 2017 года. Об этом BoxingScene рассказал управляющий директор K2 Promotions Том Лёффлер, представляющий интересы боксера.«Мы пообщались с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Так что мы нацеливаемся на апрельскую дату, доступную на HBO», — сказал Лёффлер.