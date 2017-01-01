Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Болельщики стали выражать свое недовольство решением судьи, в ринг полетели разные предметы, среди которых было и ведро со льдом, которое угодило прямо в голову победителю. После этого началась еще и массовая драка.

28 января в канадском Монреале состоялся вечер бокса, который завершился массовой дракой. Рефери поединка между Стивеном Батлером и Брендоном Куком принял решение остановить бой и зафиксировал досрочное поражение Батлера, так как тот с трудом держался на ногах после нокдауна.