Кличко: Я не сидел на диване с пивом и просмотром боев

Для экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко 17-месячный перерыв между боями – это самый длительный простой в его 20-летней боксерской карьере. Однако, Владимир не считает, что это скажется на его выступлении в поединке с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. Владимир заявил, что он не терял время даром.
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