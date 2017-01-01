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Кличко: Я не сидел на диване с пивом и просмотром боев

Кличко: Я не сидел на диване с пивом и просмотром боев

Для экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко 17-месячный перерыв между боями – это самый длительный простой в его 20-летней боксерской карьере. Однако, Владимир не считает, что это скажется на его выступлении в поединке с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа. Владимир заявил, что он не терял время даром.

Напомним, Кличко не выступает с ноября 2015 года, когда уступил Тайсону Фьюри

«Да, я не выходил в ринг, но я тренировался и дважды готовился к матчу-реваншу с Фьюри в прошлом году. Так что я не сидел на диване с пивом, просматривая бои.
Кроме того, у меня было время, чтобы оглянуться назад, оздоровиться физически и морально. Я действительно наслаждался перерывом. Мне понравилось. Так что я думаю, что это было хорошо», - цитирует Владимира boxingscene.com.

В ближайшее время Кличко начнет подготовку к бою с Джошуа. Его восьминедельный тренировочный лагерь будет проходить в Украине и Австрии.

Бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
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