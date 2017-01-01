Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов

Американский супертяженловес Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО) прокомментировал свои шансы в поединке против своего соотечественника, чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО). Бой состоится 25 февраля в Алабаме (США).«Я дам Уайлдеру тот бой, которого хотят фанаты, — приводит слова Вашингтона Sky Sports. - Я работал над этим 4,5 года. Я намерен потрясти его, вымотать, а потом нокаутировать. Я не намерен давать судьям шанс решать судьбу победы. Дождитесь и увидите, что я сделаю 25 февраля. Я шокирую мир! Мне нравится то, что все списывают меня со счетов. Весь груз ответственности ложится на плечи Уайлдера, потому что я являюсь андердогом».