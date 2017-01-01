На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кличко: Наш бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов

Кличко: Наш бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов. Фото BoxingScene

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-4, 53 КО) на пресс-конференции в Нью-Йорке, анонсирующий запланированный на 29 апреля поединок против британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), поделился своим мнением о том, почему предстоящий бой пользуется таким огромным интересом.

Владимир Кличко отметил вопрос, который задают ему слишком часто: «Не поздно ли он вызвался на такой бой».

«Эдди (промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн) сказал, что Энтони будет самой большой звездой в боксе. Возможно. Возможно, нет, — отметил Владимир. – Я надеюсь, вы выстроили планы драться с Уайлдером, минуя меня, или других соперников. Понимаю, планы. Понимаю, амбиции. Хорошо быть молодым и амбициозным – в данном случае я говорю об Эдди Хирне и Энтони Джошуа. Наш предстоящий бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов.  Любой, наверное, задает два самых популярных. Не слишком ли рано это для Энтони? И не слишком ли поздно это для меня?».

Бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
По материалам: klitschko-brothers
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50
Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя
Хирн: Джошуа нокаутирует Кличко
Кличко: Cейчас идеальное время для боя с Джошуа
Джошуа: Люди говорят, что мне рано драться с Кличко, но я справлюсь
Промоутер Джошуа: 29 апреля будет очень болезненным для Кличко
Бой Джошуа — Кличко, скорее всего, состоится 10 декабря
Промоутер Джошуа: Бой с Кличко может состояться в декабре
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов
Кличко: Наш бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов
Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)
HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать бой Кличко — Джошуа
Джошуа: Люди говорят, что мне рано драться с Кличко, но я справлюсь

Последние новости спорта

13:31 В Госдуме РФ задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом Беларуси 120 | Легкая атлетика

12:59 Менеджер украл $60 тысяч у олимпийского чемпиона и потратил на азартные игры 121 | Легкая атлетика / Лондон 2012

12:44 Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена 157 | Биатлон

10:26 Йоханнес Бё: Надеюсь, Тарьей восстановился и побежит спринт в Хохфильцене 149 | Биатлон

10:11 Соперник Уайлдера: Мне нравится то, что все списывают меня со счетов 145 | Бокс

09:40 НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому», «Торонто» одолел в овертайме «Нью-Орлеан», «Денвер» проиграл «Лейкерс» и другие результаты 129 | Баскетбол

08:56 Кличко: Наш бой с Джошуа привлекает аудиторию, поскольку в нем есть много вопросов 192 | Бокс

08:39 Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео) 173 | Бокс / Видео

08:22 HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать бой Кличко — Джошуа 156 | Бокс

08:06 Джошуа: Люди говорят, что мне рано драться с Кличко, но я справлюсь 166 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сноубордист Белинский завоевал вторую бронзу
Козлова проиграла Градецкой на старте турнира в Тайбэе
Свитолина разгромила Родину и вышла во второй круг турнира в Тайбэе
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина – бронзовый призер в индивидуальной гонке
Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги