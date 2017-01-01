Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Украинский супертяжеловес

Состоялась традиционная дуэль взглядов. Владимир Кличко - Джошуа: дуэль взглядов. Видео:



Украинский супертяжеловес Владимир Кличко и чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа встретились на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их поединку 29 апреля в Лондоне Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.