HBO и Showtime ведут борьбу за право показывать бой Кличко — Джошуа

Представители двух лидеров боксерского телевизионного рынка США - телеканалов HBO и Showtime - присутствовали на пресс-конференции супертяжей



Оба телеканала очень заинтересованы в трансляции боя Кличко - Джошуа, и вопрос, кто из них получит права на трансляцию этого боя на территорию США до сих пор не решен, сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль в «Твиттере».



У Владимира Кличко контракт с НВО, а у Энтони Джошуа - с Showtime.



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.

Представители двух лидеров боксерского телевизионного рынка США - телеканалов HBO и Showtime - присутствовали на пресс-конференции супертяжей Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Нью-Йорке.Оба телеканала очень заинтересованы в трансляции боя Кличко - Джошуа, и вопрос, кто из них получит права на трансляцию этого боя на территорию США до сих пор не решен, сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль в «Твиттере».У Владимира Кличко контракт с НВО, а у Энтони Джошуа - с Showtime.Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.