Кличко: Cейчас идеальное время для боя с Джошуа

Украинский супертяжеловес



«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», — сказал Кличко.



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что что сейчас идеальное время для проведения боя с молодым британским панчером Энтони Джошуа, пока он еще не стал слишком стар, а Джошуа еще не набрался необходимого опыта.«Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош. Так что сейчас для меня как раз идеальное время, чтобы проводить этот бой», — сказал Кличко.Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.

По материалам: Boxingnews