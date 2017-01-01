Боб Арум: Очень хочу, чтобы Пакьяо дрался с Макгрегором

Чуть более недели назад филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что провёл бы поединок против звезды смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, если бы таковой прошёл по правилам бокса. Однако, спустя несколько дней президент UFC Дэйна Уайт отверг такую возможность, поскольку не собирается вести дела с промоутером Мэнни Бобом Арумом.
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