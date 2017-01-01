Боб Арум: Очень хочу, чтобы Пакьяо дрался с Макгрегором

Чуть более недели назад филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что провёл бы поединок против звезды смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, если бы таковой прошёл по правилам бокса. Однако, спустя несколько дней президент UFC Дэйна Уайт отверг такую возможность, поскольку не собирается вести дела с промоутером Мэнни Бобом Арумом.Накануне ситуацию прокомментировал и сам Боб: «Это лёгкий бой для Мэнни, и я бы очень хотел, чтобы такой поединок состоялся. Конечно, Мэнни с удовольствием сразится с Макгрегором в боксе. Любой боксёр с удовольствием проведёт поединок против Конора, потому что они все его нокаутируют».«Могу сказать, что антипатия Дэйны Уайта по отношению ко мне – единственное препятствие на пути к такому бою. Потому что я бы предоставил Мэнни право драться с Макгрегором в любое угодное ему время, если бы деньги для Пакьяо были правильными».Остаётся добавить, что Макгрегор по этому поводу заявил следующее: «Возможно, я буду драться с Пакьяо, если с Мейвезером у нас не срастётся. Почему бы и нет?»