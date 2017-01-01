Бой Кличко – Джошуа будет транслироваться в 150 странах мира

29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) выйдет в ринг против обладателя пояса IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).
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