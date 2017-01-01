Бой Кличко – Джошуа будет транслироваться в 150 странах мира

29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец



Поединок украинского и британского боксеров продолжает подтверждать статус одного из самых ожидаемых событий года. По информации немецких СМИ, трансляцию боя смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.



Правда, пока неизвестна судьба транслятора в США, ведь Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко – с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: «Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия».



По словам управляющего директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, предстоящий поединок один из самых важных в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко. «Этот бой очень много значит для Владимира, — приводит слова Бенте ran.de. – По значимости, он не уступает двум чемпионским боям против Криса Берда (2000-й и 2006-й гг.), первому поединку против Сэмюэла Питера (2005), встрече с Русланом Чагаевым (2009) и объединительным боям против Султана Ибрагимова (2008) и Дэвида Хэя (2011). Владимир, как всегда, добросовестно подходит к поединку и в феврале отправится в тренировочный лагерь для непосредственной подготовки к бою».



На кону боя Кличко - Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.



«Вживую» посмотреть за битвой украинского и британского боксеров смогут 90 000 зрителей – это рекордный показатель в послевоенной истории бокса в Великобритании.

29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) выйдет в ринг против обладателя пояса IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).Поединок украинского и британского боксеров продолжает подтверждать статус одного из самых ожидаемых событий года. По информации немецких СМИ, трансляцию боя смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.Правда, пока неизвестна судьба транслятора в США, ведь Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко – с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: «Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия».По словам управляющего директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, предстоящий поединок один из самых важных в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко. «Этот бой очень много значит для Владимира, — приводит слова Бенте ran.de. – По значимости, он не уступает двум чемпионским боям против Криса Берда (2000-й и 2006-й гг.), первому поединку против Сэмюэла Питера (2005), встрече с Русланом Чагаевым (2009) и объединительным боям против Султана Ибрагимова (2008) и Дэвида Хэя (2011). Владимир, как всегда, добросовестно подходит к поединку и в феврале отправится в тренировочный лагерь для непосредственной подготовки к бою».На кону боя Кличко - Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF в суперятжелом весе.«Вживую» посмотреть за битвой украинского и британского боксеров смогут 90 000 зрителей – это рекордный показатель в послевоенной истории бокса в Великобритании.