Владимир Кличко: Люди хотят больше бокса и меньше слов

29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец



Владимир Кличко рассказал, как для него прошел год без боев, а также поделился своими ожиданиями от будущего поединка.



«Конечно, это была стрессовая ситуация - не мочь боксировать, потому что противоположная сторона (



«На бой с Джошуа уже продано почти 90 тысяч билетов - это рекорд. Но особо меня радует, что эти показатели доказывают, что подобное может быть сделано без унижений и низостей. Для этого не нужно оскорблять противника, бить его бутылкой, плевать или угрожать, что съешь его детей. Люди хотят больше бокса и меньше слов».



Напомним, на кону боя Кличко - Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.

29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) выйдет в ринг против обладателя пояса IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).Владимир Кличко рассказал, как для него прошел год без боев, а также поделился своими ожиданиями от будущего поединка.«Конечно, это была стрессовая ситуация - не мочь боксировать, потому что противоположная сторона ( Тайсон Фьюри ) снова и снова отменял поединок. Но я успел восстановиться. Время принесло мне пользу: физически и, прежде всего, психологически", - цитирует украинского боксера «КП в Украине» со ссылкой на berliner-kurier.de.«На бой с Джошуа уже продано почти 90 тысяч билетов - это рекорд. Но особо меня радует, что эти показатели доказывают, что подобное может быть сделано без унижений и низостей. Для этого не нужно оскорблять противника, бить его бутылкой, плевать или угрожать, что съешь его детей. Люди хотят больше бокса и меньше слов».Напомним, на кону боя Кличко - Джошуа будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.