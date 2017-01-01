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Дибелла: Вашингтон — лучший оппонент для Уайлдера, чем Вавжик

Дибелла: Вашингтон — лучший оппонент для Уайлдера, чем Вавжик

Американский промоутер Лу Дибелла прокомментировал замену соперника для чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (37-0 , 36 КО), интересы которого он представляет.

Соперником Уалдера на бой, запланированный на 25 февраля в Алабаме, назначен Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО), сменивший Анджея Вавжика, которого сняли с поединка из-за положительного допинг-теста.

«В данном случае потеря изначально запланированного соперника привела к организации более интересного боя для болельщиков, — приводит слова Дибеллы BoxingScene. - Джеральд Вашингтон — один из самых рейтинговых американских супертяжей, огромный парень, очень сильный физически. Он очень успешно перешел в бокс и теперь готовится к титульному бою с Деонтеем Уайлдером».

Что касается Вашингтона, то он должен был выйти в рамках этого же шоу, а его соперником мог стать экс-чемпион мира в полутяжелом весе 48-летний Антонио Тарвер.

В начале спортивной карьеры Вашингтон занимался американским футболом. В студенческие годы он выступал за университет Южной Калифорнии. В 2012 году американец начал профессиональную боксерскую карьеру.
По материалам: Чемпионат.com
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