Иван Редкач: Вероятно, вернусь весной в главном бое вечера

29 января, в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США), украинский легковес Иван Редкач в рейтинговом бою победил техническим нокаутом американца Дэмонда Брока. Поединок не прошел всю дистанцию: в восьмом раунде уроженец Шостки прилично потряс американца, заставив рефери остановить поединок.«Мы с нашей командой готовились к боям с сентября прошлого года. От нашего зала на этом шоу выступало пять человек и все победили! Для кого-то это был дебют, для кого-то — реванш, все одержали победы, 5:0», — говорит Иван.«Что касается моего боя, я к нему готовился в другом стиле: больше двигался на ногах, бил джеб, работал вторым номером, а не агрессором, как всегда. Данный стиль понравился мне и моему тренеру, а также комментаторам Show Time. Соперник был активный, сильный».«В целом, моя команда и мой менеджер довольны моей победой, думаю, сейчас отдохну, побуду с семьей и через неделю-две вернусь в спортзал. По поводу будущего боя не загадываю, планирую вернуться, может, в марте в главном бою или в Main Event Big Show».До боя с Броком Редкач последнюю победу одержал еще в 2015 году, когда нокаутировал Эрика Мартинеса. После этого была ничья с Луисом Крусом и поражение решением судей от Тевина Фармера.