Майки Гарсия: Был бы рад сразиться с Ломаченко, если он поднимется в легкий вес

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в легком весе Мигель Анхель Гарсия (36-0, 30 КО) готов столкнуться с серьезным вызовом в лице Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).Американец Мигель Анхель Гарсия в прошлую субботу жестко нокаутировал черногорца Деяна Златичанина и стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Это был только второй бой после возвращения на ринг после длительной карьерной паузы, обусловленной войной с промоутерской компанией Top Rank.В списке желаний Гарсии — двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в двух дивизионах Василий Ломаченко, который сейчас владеет поясом WBO во втором полулегком весе. В то же время Мигель Анхель не уверен, что команда украинца — компания Top Rank и менеджер Эгис Климас, согласится на такой бой.«Мы слышим о Василии Ломаченко со всех СМИ, но его команда не упоминает моего имени. Я был бы рад сразиться с ним, если он поднимется в легкий вес», — приводит слова Гарсии BoxingScene. - Если он согласится подняться, будет классный бой. Он чертовски мастеровит, я тоже. Было бы круто для болельщиков увидеть наше противостояние».