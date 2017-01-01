Майки Гарсия: Был бы рад сразиться с Ломаченко, если он поднимется в легкий вес

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в легком весе Мигель Анхель Гарсия (36-0, 30 КО) готов столкнуться с серьезным вызовом в лице Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).
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