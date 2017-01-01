Соперником Деонтея Уайлдера станет Джеральд Вашингтон

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 360 КО) обрел соперника для боя 25 февраля. Им станет 34-летний Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО).Напомним, что изначально Уайлдер должен был встретиться с поляком Анджеем Вавжиком, но тот провалил допинг-тест.Что касается Вашингтона, то он должен был выйти в рамках этого же шоу, а соперником мог стать экс-чемпион мира в полутяжелом весе 48-летний Антонио Тарвер.