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Карл Фроч: Кличко зол на себя после боя с Фьюри и это плохо для Джошуа

Карл Фроч: Кличко зол на себя после боя с Фьюри и это плохо для Джошуа

Британский боксер Карл Фроч (33-2, 24 КО) считает украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 53 КО) фаворитом в поединке с британским чемпионом IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«Бой Кличко – Джошуа будет невероятным. Это отличное событие. Кличко понимает, что после такого обидного поражение от Тайсона Фьюри, а оно было обидным, этот бой будет для него очень важным. Фьюри вел себя ужасно, но он сделал то, что нужно было для победы.

У Кличко невероятная карьера: у него было много боев и много побед. И он заслуживает того, чего достиг. Уверен, он зол на себя после боя с Фьюри и это плохо для Джошуа.
 
Не стану и не хочу критиковать Энтони, но он еще ничего не показал в ринге. Бой против Молины? Так Джошуа только и работал джебом и ждал, когда придет время нокаута.
Поединок с Бризилом? Тот тоже знал, что проиграет. Он просто стоял на ногах. Стал перед Джошуа и все. Никакое тело не может выдержать большого количества ударов. Он не показал желания победить».
 
На данный момент Джошуа не дрался ни с кем, кто мог бы заставить меня поверить, что Энтони по силам выйти в ринг и победить Кличко. Хотя я знаю, что он может это сделать. Я видел Джошуа в работе, видел, как он может работать на ногах и бить. Именно это он должен делать в бою против Кличко. Да, украинцу уже за 40, он не был в ринге полтора года, но я думаю, что на «Уэмбли» мы увидим лучшую версию позднего Кличко».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.
По материалам: Xsport
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