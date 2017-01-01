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Кличко: Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю

Кличко: Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю

Экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) которому 29 апреля на лондонском «Уэмбли» предстоит провести поединок против обладателя пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), рассказал о мотивации в ближайшем бою и поделился планами по поводу своего будущего.

«Я до сих пор чувствую, что нахожусь в отличной форме для решения поставленных задач, — заявил Владимир. — Джошуа в настоящее время является лучшим тяжеловесом в мире — молодой, амбициозен, владеющий титулом. Но я уверен, что смогу выиграть у него, даже боксируя в гостях.

2016-й был трудным годом для меня. Я хотел вернуть титулы, взяв реванш у Фьюри, но он дважды отменял уже запланированные поединки. За 26 лет моих занятий боксом никогда не было календарного года, в течении которого я не проводил бои. Но, с другой стороны, это ключевой момент, поскольку я использовал это время для анализа и восстановления. В физическом и психологическом плане это было даже хорошо, поскольку я стал сильнее во многих аспектах.
 
Завершение карьеры? Я не знаю, когда остановлюсь. Это может произойти в любой момент, когда я почувствую, что мне не хватает мотивации. Даже для того, чтобы упорно работать на тренировках.
 
Денежная мотивация? Если после 20 лет успешной профессиональной карьеры именно деньги я ставил бы на первое место, это точно было бы не правильно. Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю. Я хочу в третий раз стать чемпионом мира и завоевать пояс. Если же говорить о более отдаленном будущем, то для меня важно вести здоровый образ жизни и, возможно, как бы это пафосно не звучало, быть примером для подражания для других. Ну а если я смогу стать наставником для кого-то, каким был Эмануэль Стюард, это будет более чем достаточно. Все остальное – это просто, скажем так, «обновление».
По материалам: klitschko-brothers
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