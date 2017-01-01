Кличко: Мой предстоящий бой – цель, которой я живу и горю

Экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) которому 29 апреля на лондонском «Уэмбли» предстоит провести поединок против обладателя пояса IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), рассказал о мотивации в ближайшем бою и поделился планами по поводу своего будущего.
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