Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока

В Лас-Вегасе ( штат Невада, США) украинский легковес (до 61,2 кг) Иван Редкач (20-2-1, 16 КО), чья карьера застопорилась в последние полтора года, победил американского джорнимена Демонда Брока (13-4-1, 4 КО) из Луизианы. Уроженец Шостки отбоксировал в непривычном для себя стиле, отдав инициативу сопернику и позволив тому наступать.Действуя из-за джеба, Иван набирал очки, пока Брок то и дело норовил «забодать» его. В 3-м раунде Демонда посекли ударом, а в следующем американец получил предупреждение от рефери за то, что шёл лбом вперед.Развязка наступила в 8-м раунде, когда Редкач поймал Демонда на контрудар и уже не отпустил: ТКО 8.