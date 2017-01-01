Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

В ночь на воскресенье, 29 января, в Лас-Вегасе (США) 28-летний мексиканец Лео Санта Крус (33-1-1, 18 КО) победил в матче-реванше 29-летнего британца Карла Фрэмптона (23-1, 14 КО) и вернул себе титул чемпиона мира WBA Super в полулегком весе (до 57,2 кг).



Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Санта Круса решением большинства судей - 115:113, 115:113, 114:114).



Напомним, в июле прошлого года Фрэмптон победил Санта Круса решением большинства судей (117:111, 116:112, 114:114) и отобрал у него титул WBA Super.



Лео Санта Крус победил Карла Фрэмптона. Видео:

В ночь на воскресенье, 29 января, в Лас-Вегасе (США) 28-летний мексиканец Лео Санта Крус (33-1-1, 18 КО) победил в матче-реванше 29-летнего британца Карла Фрэмптона (23-1, 14 КО) и вернул себе титул чемпиона мира WBA Super в полулегком весе (до 57,2 кг).Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Санта Круса решением большинства судей - 115:113, 115:113, 114:114).Напомним, в июле прошлого года Фрэмптон победил Санта Круса решением большинства судей (117:111, 116:112, 114:114) и отобрал у него титул WBA Super.