На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов
Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов 43-летний мексиканский экс-чемпион мира в четырёх категориях Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО), не выходивший в ринг с мая 2014 года, по-прежнему рассчитывает не только возобновить карьеру, но и выйти на большой бой. При этом Маркес категорически отвергает возможность пятого поединка с Мэнни Пакьяо, последняя встреча с которым в декабре 2012 года завершилась победой мексиканца жёстким нокаутом.

«Ходят слухи, что мне предложили $60 миллионов за ещё один поединок с Мэнни Пакьяо, но даже если мне предложат $100 миллионов, я всё равно не буду с ним драться», – заявил Хуан Мануэль.

«Я по-прежнему тренируюсь и постоянно бегаю. Да, я вне игры почти два года, но в этом году я точно проведу два боя, чтобы оценить реакции моего тела. Пройдя эти тесты, я проведу очередной важный бой. Но сначала я должен поговорить со своей семьёй. Если семья скажет оставить бокс, я так и сделаю. Теперь она для меня приоритет».
По материалам: vringe.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Маркес просит $20 миллионов за пятый бой с Пакьяо?
Хуан Мануэль Маркес: Глава с Пакьяо закрыта
Маркес: За бой с Пакьяо мне предложили много денег, но честь дороже
Мэнни Пакьяо vs Хуан Мануэль Маркес (Видео)
Хуан Мануэль Маркес планирует вернуться на ринг в апреле
Хуан Мануэль Маркес: Риосу не хватало ни скорости, ни ума в бою с Пакьяо
Мэнни Пакьяо: Маркес не хочет со мной драться? Тогда и я не хочу!
Маркес: «Я удивился, что Пакьяо решил вновь со мной драться»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов
Тайсон Фьюри бросил вызов Деонтею Уайлдеру
Джордж Форман: Кличко – ветеран, но его нельзя списывать со счетов
Уайлдер не будет драться с Ортисом вместо попавшегося на допинге Вавжика
Фрэмптон: Ломаченко? Это будет отличный скальп в моей коллекции

Последние новости спорта

20:45 Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов 120 | Бокс

20:34 УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз» 88 | Хоккей

20:09 Эльянов проиграл Карлсену в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 123 | Шахматы

18:24 Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые 234 | Фигурное катание / Главные новости спорта

17:42 Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь 709 | Биатлон

16:48 Сборная Украины по хоккею с мячом – пятая на ЧМ в турнире В 213 | Хоккей

16:13 Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса 160 | Теннис

15:41 Анна Кривонос – четвертая в спринте на юниорском этапе Кубке мира по биатлону 171 | Биатлон

14:59 Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону 253 | Биатлон / Главные новости спорта

14:40 Australian Open. Континен и Пирс стали чемпионами в парном разряде 188 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Пападакис и Сизерон – трехкратные чемпионы Европы в танцах на льду; Назарова и Никитин - девятые
Юлия Джима – вторая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Континен и Пирс стали чемпионами в парном разряде
Australian Open. Серена Уильямс победила в финале свою сестру Винус
Россиянин Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону; Жирный – 15-й









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (426)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги