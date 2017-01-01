Тайсон Фьюри бросил вызов Деонтею Уайлдеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец



«Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале. Мне хватит 5 недель, чтобы подготовиться к такому мешку как ты, сынок.



И, кстати, перестань драться с консервными банками. Ты же чемпион WBC! Побей каких-то нормальных бойцов, а не мешков», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.



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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) заявил о своей готовности уже 25 февраля выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).«Если ты не найдешь оппонента, я буду драться с тобой в феврале. Мне хватит 5 недель, чтобы подготовиться к такому мешку как ты, сынок.И, кстати, перестань драться с консервными банками. Ты же чемпион WBC! Побей каких-то нормальных бойцов, а не мешков», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

По материалам: Boxingnews