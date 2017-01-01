Тайсон Фьюри бросил вызов Деонтею Уайлдеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) заявил о своей готовности уже 25 февраля выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).
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