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Джордж Форман: Кличко – ветеран, но его нельзя списывать со счетов

Джордж Форман: Кличко – ветеран, но его нельзя списывать со счетов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Джордж Форман считает, что украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) не следует списывать со счетов в бою с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), несмотря на его возраст.

«Джошуа - хороший атлет. Он может хорошо бегать, прыгать, делать много других вещей. Из него может получиться хороший боец и хороший чемпион, но ему надо остерегаться ветеранов.

Кличко - ветеран, и если ты списываешь таких бойцов со счетов, они достают откуда-то изнутри такие вещи, о которых вы даже не догадывались. Я никогда не списываю ветеранов со счетов, они всегда могут удивить», - сказал Джордж Форман.

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF. На время проведения боя Кличко будет 41 год, Джошуа - 27.

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По материалам: Boxingnews
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