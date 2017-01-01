Джордж Форман: Кличко – ветеран, но его нельзя списывать со счетов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Джордж Форман считает, что украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО) не следует списывать со счетов в бою с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), несмотря на его возраст.
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