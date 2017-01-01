Уайлдер не будет драться с Ортисом вместо попавшегося на допинге Вавжика

Инициатива кубинского супертяжеловеса(27-0, 22 КО), который вызвался заменить попавшегося на допинге поляка(33-1,19 КО) в февральском бою с чемпионом мира по версии WBC(37-0, 36 КО), не нашла позитивного отклика у американской стороны.Главный организатор вечера бокса промоутер Лу Дибелла отмахнулся от предложения Ортиса, заявив, что Уайлдера и Ко не интересуют бои против «химиков».«Мы исключили из рассмотрения всех, запятнанных с допингом, — заявил он BoxingScene. — За месяц до боя мы не согласимся боксировать против кого бы то ни было с допинг-историей».Напомним, после победы в сентябре 2014 года над Латифом Кайоде кубинца поймали на нандролоне. Ортиса отстранили от выступлений на восемь месяцев, оштрафовали на $8 тыс., прописали 15 часов общественно-полезных работ и лишили победы.Для Уайлдера в спешном порядке ищут замену, и, по некоторым данным, в ринг с Деонтеем может выйти 34-летний соотечественник Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО).За последний год это уже второй бой Уайлдера, который отменяют из-за проваленного его соперником допинг-теста. В мае по этой же причине был отменен бой Деонтея с россиянином Александром Поветкиным.