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Уайлдер не будет драться с Ортисом вместо попавшегося на допинге Вавжика

Уайлдер не будет драться с Ортисом вместо попавшегося на допинге Вавжика

Инициатива кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (27-0, 22 КО), который вызвался заменить попавшегося на допинге поляка Анджея Вавжика (33-1,19 КО) в февральском бою с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО), не нашла позитивного отклика у американской стороны.

Главный организатор вечера бокса промоутер Лу Дибелла отмахнулся от предложения Ортиса, заявив, что Уайлдера и Ко не интересуют бои против «химиков».

«Мы исключили из рассмотрения всех, запятнанных с допингом, — заявил он BoxingScene. — За месяц до боя мы не согласимся боксировать против кого бы то ни было с допинг-историей».

Напомним, после победы в сентябре 2014 года над Латифом Кайоде кубинца поймали на нандролоне. Ортиса отстранили от выступлений на восемь месяцев, оштрафовали на $8 тыс., прописали 15 часов общественно-полезных работ и лишили победы.
 
Для Уайлдера в спешном порядке ищут замену, и, по некоторым данным, в ринг с Деонтеем может выйти 34-летний соотечественник Джеральд Вашингтон (18-0-1, 12 КО).

За последний год это уже второй бой Уайлдера, который отменяют из-за проваленного его соперником допинг-теста. В мае по этой же причине был отменен бой Деонтея с россиянином Александром Поветкиным.
По материалам: vringe.com
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