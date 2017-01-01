Фрэмптон: Ломаченко? Это будет отличный скальп в моей коллекции

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе (до 57,2 кг) британец Карл Фрэмптон (23-0, 14 КО) сказал, что готов боксировать против чемпиона WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).«Ломаченко? Почему нет? — приводит слова Фрэмптона Mirror. - Конечно, этот бой должен быть привлекательным с точки зрения финансов.Когда люди упрекают меня в разговорах о деньгах, я считаю, что это важно. У меня двое детей и семья. Бой против Ломаченко будет прибыльным, а также это будет отличный скальп, если я побью кого-то его уровня. Я не вызываю его на бой, но и не боюсь его».28 января Фрэмптон проведет матч-реванш с Санта Крусом.