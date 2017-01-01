На бой Кличко – Джошуа вместимость «Уэмбли» будет увеличена до 90 тысяч

Мэрия Лондона удовлетворила просьбу промоутера Эдди Хирна увеличить вместимость стадиона «Уэмбли» до 90 тысяч для боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем



«Увеличение стадиона до 90 тысяч мест сделает бой Кличко — Джошуа самым масштабным событием на обновлённом «Уэмбли». Я благодарен организаторам и мэрии Лондона», — рассказал Хирн.



На данный момент продано уже 80 тысяч билетов.



Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.

Мэрия Лондона удовлетворила просьбу промоутера Эдди Хирна увеличить вместимость стадиона «Уэмбли» до 90 тысяч для боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, (64-4, КО), сообщает Sky Sports.«Увеличение стадиона до 90 тысяч мест сделает бой Кличко — Джошуа самым масштабным событием на обновлённом «Уэмбли». Я благодарен организаторам и мэрии Лондона», — рассказал Хирн.На данный момент продано уже 80 тысяч билетов.Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.