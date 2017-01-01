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На бой Кличко – Джошуа вместимость «Уэмбли» будет увеличена до 90 тысяч

На бой Кличко – Джошуа вместимость Уэмбли» будет увеличена до 90 тысяч

Мэрия Лондона удовлетворила просьбу промоутера Эдди Хирна увеличить вместимость стадиона «Уэмбли» до 90 тысяч для боя между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе  британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, (64-4, КО), сообщает Sky Sports.

«Увеличение стадиона до 90 тысяч мест сделает бой Кличко — Джошуа самым масштабным событием на обновлённом «Уэмбли». Я благодарен организаторам и мэрии Лондона», — рассказал Хирн.

На данный момент продано уже 80 тысяч билетов.

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля. На кону боя будут стоять титулы WBA Super, IBO и IBF.
По материалам: Чемпионат.com
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