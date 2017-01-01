Луис Ортис готов заменить Вавжика в бою с Уайлдером

37-летний непобежденный кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) заявил о том. что готов выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC 31-летнего американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).



На 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США) у Деонтея была запланирована свободная защита титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком (33-1,19 КО), однако тот



«Скажите Уайлдеру, что я здесь. Я готов принять бой 25 февраля», — приводит слова Ортиса BoxingScene. - Только дайте мне знать и прекратите тратить впустую время болельщиков».



За последний год это уже второй бой Уайлдера, который отменяют из-за проваленного его соперником допинг-теста. В мае по этой же причине был отменен бой Деонтея с россиянином Александром Поветкиным.

37-летний непобежденный кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) заявил о том. что готов выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC 31-летнего американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО).На 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США) у Деонтея была запланирована свободная защита титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком (33-1,19 КО), однако тот провалил допинг-тест , и теперь команда Уайлдера срочно подыскивает нового соперника.«Скажите Уайлдеру, что я здесь. Я готов принять бой 25 февраля», — приводит слова Ортиса BoxingScene. - Только дайте мне знать и прекратите тратить впустую время болельщиков».За последний год это уже второй бой Уайлдера, который отменяют из-за проваленного его соперником допинг-теста. В мае по этой же причине был отменен бой Деонтея с россиянином Александром Поветкиным.