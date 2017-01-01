Оскар Де Ла Хойя арестован за вождение в нетрезвом виде

Оскар Де Ла Хойя был арестован во вторник вечером за езду в состоянии алкогольного опьянения в Пасадене (Калифорния, США), сообщает BoxingScene.43-летний экс-чемпион мира по боксу был остановлен полицией за превышение скорости. Его состояние вызвало подозрение у полицейских. После теста на трезвость Оскари был арестован и заключен под стражу. После визита менеджера Де Ла Хойю отпустили.Оскар Де Ла Хойя – экс-чемпион мира в шести весовых категориях и генеральный директор компании Golden Boy Promotions.Ранее Де Ла Хойя уже проходил курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.