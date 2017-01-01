Белью: У Хэя не осталось друзей — только тусовка и собутыльники

Британцы(28-2-1, 18 КО) и(28-2, 26 КО) продолжают изо всех сил подогревать интерес общественности к своему поединку.На этот раз Белью решил отойти от боксерской тематики и попытался задеть соперника личным, предположив, что у Дэвида не осталось настоящих друзей с тех пор, как он расстался с тренером Адамом Бутом.«Я на самом деле не думаю, что у него есть хотя бы один настоящий друг на этой планете, – приводит слова Тони Sky Sports. – У него есть знакомцы и приятели из звездной тусовки, с которыми он проводит время и выпивает, но есть ли у него настоящий друг? Сомневаюсь. Последним человеком, которого он мог назвать своим другом, был Адам Бут, а с ним он расстался, обвинив в крушении своей карьеры».Поединок Хэй-Белью в рамках супертяжелого веса запланирован на 4 марта в Лондоне (Англия).