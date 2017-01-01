Эдди Хирн: После Кличко для Джошуа возврата назад уже не будет

Поединок против украинского экс-доминатора супертяжёлого веса(64-4, 53 КО) британский чемпион мира по версии IBF(18-0, 18 КО) не может воспринимать иначе как ключевой для карьеры. Встреча 29 апреля на арене «Уэмбли» в Лондоне для него — из тех, которые определяют историческое наследие спортсмена.«Я пытался понизить градус, говорил себе, что "это лишь еще один бой", но эмоционально себя не проведешь, — рассказал Джошуа Sky Sports. — Я выхожу на новый этап карьеры, и это — определяющий поединок. Я сделал все, что было необходимо, чтобы стать чемпионом, и это круто. Но определяющие бои в карьере... Такие меняют перспективу и подтверждают твою квалификацию в этой индустрии. Вот почему настолько важен этот бой».В тренировочном лагере у меня будет только одна цель, независимо от того, какие еще возможности нарисуются. Это бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Цель может быть только одна», — заявил Джошуа.Промоутер британского боксера Эдди Хирн уже планирует дальнейшее будущее своего клиента после апреля.«Случится может что угодно, но мне нравится вариант с боем против Деонтея Уайлдера . Американцы понемногу начинают сходить с ума по Джошуа... Так что этот поединок можно раскрутить как реальный мегафайт. Два небитых, быстрых и с мощным ударом супертяжа», — мечтает функционер, добавляя, что в настоящий момент Энтони следует всецело сосредоточиться на Кличко.«Пройдет Кличко — и все, возврата назад уже не будет: с того момента впереди только крупные бои», — резюмировал Хирн.