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Эдди Хирн: После Кличко для Джошуа возврата назад уже не будет

Эдди Хирн: После Кличко для Джошуа возврата назад уже не будет

Поединок против украинского экс-доминатора супертяжёлого веса Владимира Кличко (64-4, 53 КО) британский чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) не может воспринимать иначе как ключевой для карьеры. Встреча 29 апреля на арене «Уэмбли» в Лондоне для него — из тех, которые определяют историческое наследие спортсмена.

«Я пытался понизить градус, говорил себе, что "это лишь еще один бой", но эмоционально себя не проведешь, — рассказал Джошуа Sky Sports. — Я выхожу на новый этап карьеры, и это — определяющий поединок. Я сделал все, что было необходимо, чтобы стать чемпионом, и это круто. Но определяющие бои в карьере... Такие меняют перспективу и подтверждают твою квалификацию в этой индустрии. Вот почему настолько важен этот бой».

В тренировочном лагере у меня будет только одна цель, независимо от того, какие еще возможности нарисуются. Это бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Цель может быть только одна», — заявил Джошуа.

Промоутер британского боксера Эдди Хирн уже планирует дальнейшее будущее своего клиента после апреля.

«Случится может что угодно, но мне нравится вариант с боем против Деонтея Уайлдера . Американцы понемногу начинают сходить с ума по Джошуа... Так что этот поединок можно раскрутить как реальный мегафайт. Два небитых, быстрых и с мощным ударом супертяжа», — мечтает функционер, добавляя, что в настоящий момент Энтони следует всецело сосредоточиться на Кличко.

«Пройдет Кличко — и все, возврата назад уже не будет: с того момента впереди только крупные бои», — резюмировал Хирн.
По материалам: vringe.com
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