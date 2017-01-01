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Мурат Гассиев: Хотелось бы провести поединок с Кличко
Мурат Гассиев: Хотелось бы провести поединок с КличкоЧемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) планирует объединить титулы в своей категории и не исключает, что в будущем попробует силы в супертяжёлой категории. По словам Мурата, он бы хотел померяться силами с экс-чемпионом из Украины Владимиром Кличко (64-4, 53 КО), но при этом сомневается, что из этого бы получилось что-то увлекательное. 

«Моя задача – объединить пояса в тяжёлом весе. Кто будет чемпионом на тот момент, с тем и хочу встретиться. В ближайшее время все обладатели поясов должны провести поединки. После этого и будет понятно, с кем мне нужно драться», – отмечает Гассиев.

«Конечно, хотелось бы провести поединок с Кличко. Но, боюсь, это был бы очень скучный бой. Владимир будет, как всегда, вязать. Клинч-клинч. А мне больше импонирует встать в центре ринга и устроить настоящую драку».
По материалам: vringe.com
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