Вавжик провалил допинг-тест, Уайлдеру ищут нового соперника

Польский супертяжеловес Анджей Вавжик (33-1,19 КО) провалил допинг-тест перед боем с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО), запланированным на 25 февраля в США. Теперь команда американского боксера в срочном порядке вынуждена искать ему нового соперника. Допинг-пробы, взятые у поляка 15 и 16 января в Варшаве, дали положительный результат на анаболический стероид станзонол, сообщает ESPN.«Я только что узнал о положительном результате допинг-теста. Многие промоутеры связываются со мной, пытаясь заполучить поединок для своих супертяжеловесов. Сейчас я сижу со своим iPad и намереваюсь просматривать видеозаписи боев на Youtube и рейтинги. Мы найдем нового соперника для Деонтея. Турнир, запланированный на 25 февраля, состоится, как и было задумано», — сказал промоутер Уайлдера Лу Дибелла.За последний год это уже второй бой Уайлдера, который отменяют из-за проваленного его соперником допинг-теста. В мае по этой же причине был отменен бой Деонтея с россиянином Александром Поветкиным.