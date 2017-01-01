Пакьяо опроверг слова промоутера о проведении четырех боев в 2017 году

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) опроверг высказывания своего промоутера Боба Арума о проведении четырех боев в 2017 году.Ранее Арум заявлял, что 38-летний боксер проведет четыре поединка в 2017 году, в том числе против американца Теренса Кроуфорда и австралийца Джеффа Хорна.«Я не робот, я человек, для меня тяжело проводить даже два боя в год, - сказал филиппинец. - Как же я смогу драться четыре раза? Это просто невозможно», - приводит слова пакьяо журнал Ring.В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.