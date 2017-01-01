Пакьяо опроверг слова промоутера о проведении четырех боев в 2017 году

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) опроверг высказывания своего промоутера Боба Арума о проведении четырех боев в 2017 году.
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