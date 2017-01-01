Аллигатор напал на сына бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко

Аллигатор напал на сына бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO в супертяжелом весе, украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО), ныне занимающего пост мэра Киева, сообщает портал Worldboxingnews.Инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс в США, где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтера по программе благотворительного Фонда Кличко. Издание приводит фотографию пальцев руки юноши, поврежденных в результате нападения животного.«Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее. У меня даже есть швы с голубыми нитками», - сказал Егор-Даниэль.