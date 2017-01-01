Чемпион Европы по боксу арестован по делу о двойном убийстве

Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесия) арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве.«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружен труп отца.По данному факту возбуждено уголовное дело.