Ломаченко лишился еще одного потенциального оппонента

Команде чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) придется изрядно потрудиться, чтобы найти соперника для боя, запланированного на 8 апреля.Еще месяц назад сам Ломаченко и его промоутер Боб Арум заявляли, что главный кандидат на бой с ним - мексиканец Орландо Салидо (30-4, 13 КО), а запасной вариант - кубинец Юриоркис Гамбоа (25-1, 17 КО).Сначала от идеи проведения матча-реванша с украинским чемпионом отказался Орландо Салидо, а затем стало известно, что из числа кандидатов на бой с Ломаченко выбыл и Юриоркис Гамбоа.Гамбоа подписал контракт с промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions, и сразу же было официально объявлено, что в своем следующем поединке, который состоится 11 марта в Вероне, США, Гамбоа сразится с никарагуанцем Рене Альварадо.Таким образом, среди упомянутых командой Ломаченко кандидатур на бой с украинцем остался только лишь чемпион WBA панамец Хесреел Корралес (21-1, 8 КО), но и в его команде уже заявили, что предложенные промоутером Ломаченко финансовые условия их совершенно не устраивают.