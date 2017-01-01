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Билли Джо Сондерс: Головкин и Альварс хотят боя со мной

Билли Джо Сондерс: Головкин и Альварс хотят боя со мной

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) уверен, что является желанным соперником как для Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), так и для Канело Альвареса (48-1-1, 33 КО), так как оба по разным причинам хотят завладеть его титулом.

«Я чемпион WBO, и люди должны стучаться в мою дверь, однако, все эти большие бойцы уже запланировали ближайшие поединки. Но я точно знаю, что они хотят боя со мной, потому что Головкину нужен мой титул для абсолютного чемпионства, а Канело хочет, чтобы его поединок с Головкиным приобрёл ещё больший вес, что станет возможным с моим титулом на кону», – рассуждает Сондерс в интервью BT Sport.

«Люди должны осознать, что эти бойцы должны пройти меня. Я здесь не просто так – я чемпион, и у меня сердце чемпиона. И я думаю, что с такой командой, особенно теперь, когда к нам примкнул (тренер) Эдам Бут, я смогу побить любого из них».
По материалам: vringe.com
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