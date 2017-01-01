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Флойд Мейвезер: Али — легенда, но я лучше него

Флойд Мейвезер: Али — легенда, но я лучше него

12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер-младший заявил, что превосходит легендарного тяжеловеса Мохаммеда Али.

«Как мы оцениваем бойцов? Если по отстаиванию своих идеалов, то Али более велик, без сомнений. Но если мы говорим о том, кого меньше потрепали и кто побил больше рекордов, то это Флойд Мейвезер», — приводит слова Мейвезера Fights Day.

«Мохаммед Али проложил для меня путь, он легенда. Но говоря о побитых рекордах, мы должны сказать, что Али проиграл свой титул бойцу, проведшему только семь боев. Я снимаю шляпу перед Али, но я отдал этому спорту 40 лет не для того, чтобы сказать, что другой боец лучше меня», - заявил Флойд.
По материалам: Чемпионат.com
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