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Дэвид Хэй заклеймил интернет–троллей
Дэвид Хэй заклеймил интернет–троллей В XXI веке социальные сети, а точнее — любители потроллить, могут поломать жизнь молодым боксёрам, у которых что-то не ладится на избранном поприще. Такое мнение выразил в интервью The Mirror британский экс-чемпион Дэвид Хэй (28-2, 26 КО).

«Они (бойцы) приходят домой, включают комп и видят, как в соцсетях тысячи людей устраивают им разнос, говоря, что они неумехи в избранном деле, надеются на их поражение в следующем бою и так далее. Этот негатив огромен, и он может очень сильно повлиять на психологическое состояние бойца, если тот не умеет абстрагироваться от всего этого. А если боец и так не в светлой полосе жизни, то такой негатив реально может запрессовать человека. Знаю спортсменов, которые просто больше не пользуются соцсетями», — рассказал Хэй.

«Люди благосклонны к интернет-троллям, которые низводят тех, кто крут в своей области, на их уровень. Такие гасят чьё-то пламя, чтобы самим поярче гореть», — добавил он.

4 марта на O2 Arena в столице Англии Дэвид в супертяжёлом весе сразится с действующим чемпионом WBC из крузервейта Тони Беллью (28-2-1, 18 КО). Хэй чётко обозначил свою цель.

«Хочу уйти на пике славы, лучшим супертяжем мира, — сказал он. — Бой с победителем поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа выведет меня на первое место, после чего я смогу совершенно спокойно повесить перчатки на гвоздь».

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По материалам: vringe.com
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