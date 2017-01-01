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Уайлдер: Поветкин меня больше не интересует

Уайлдер: Поветкин меня больше не интересует

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой обязательного претендента на его титул россиянина Александра Поветкина, взятой у него в декабре.

«Я даже не знаю, что об этом сказать. Поветкин меня больше не интересует, - заявил Уайлдер в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. - Надеюсь, WBC примет правильное решение - все-таки, это уже второй раз его ловят на допинге. Это вредит спорту. Чудак попался на допинге, а потом попадается еще раз? Не делает никаких выводов? Это типа: ага, раз это все игнорируют, дай-ка я заеду им тортом в лицо!

Бой Поветкина с Дюопа? Это было ужасно. И меня очень удивило, что у них уже был подготовлен запасной вариант. Стиверн отказался от боя, и его просто заменили другим боксером? Зачем они готовили план Б? Я не могу этого объяснить», - сказал Уайлдер.
По материалам: Boxingnews
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