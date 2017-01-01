Украина поборется за право проведения Чемпионата Европы по боксу среди мужчин

Украина поборется за право проведения континентального первенства по боксу среди мужчин, которое состоится в июне текущего года. В случае положительного одобрения в пользу нашего государства Исполкомом Европейской Конфедерации бокса, чемпионат Европы пройдет в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.О своем намерении провести соревнования подтвердило руководство Харьковской областной Федерации бокса во главе с Евгением Мураевым и вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым. Кроме того, всяческую поддержку в организации соревнований высказал и Харьковский городской голова. Об этом сообщил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.«Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерацию бокса на проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин. В этом году Континентальное первенство пройдет в июне текущего года, поэтому у нас достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне, - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. - Голосование за страну-хозяйку соревнований состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что именно Харькову отдадут это право.Предварительно я провел переговоры с президентом Харьковской областной федерации Евгением Мураевым и вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, которые заверили, что приложат со своей стороны максимум усилий для надлежащей организации. Кроме того, что очень важно, мы заручились поддержкой Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который также заверил, что окажет всяческую поддержку в проведении турнира.Таким образом, я убежден, что в случае избрания Украины страной-хозяйкой Чемпионата Европы, мы проведем этот важный боксерский старт на высоком уровне. Более того, мы уже имеем опыт проведения Чемпионата Мира по боксу среди молодежи, Чемпионата Европы среди юниоров, Кубка Европы, мы организовывали соревнования Всемирной серии бокса, поэтому, я убежден, что все пройдет на самом высоком уровне».По предварительной информации поспорят за право проведения континентального первенства, кроме Украины, также Россия и Турция.Напомним, крупнейшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы по боксу среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков на чрезвычайно высоком организационном уровне провел матчевую встречу с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса и Чемпионат Украины по боксу среди мужчин 2016.