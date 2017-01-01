Джеймс Али Башир: У Поветкина третий раз находят запрещенные препараты – и все ОК

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, который работает с украинскими боксерами



«Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.



Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Так не должно быть - правила должны быть одинаковы для всех», – сказал тренер.

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, который работает с украинскими боксерами Александром Усиком Владимиром Кличко , прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами Александра Поветкина. По его мнению, россиянин заслуживает более серьезного наказания.«Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Так не должно быть - правила должны быть одинаковы для всех», – сказал тренер.

По материалам: Boxingnews