Хэй: Уйду из бокса через полтора-два года, забрав все чемпионские пояса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 36-летний британец

Следующий поединок Хэй проведет против свого 34-летнего соотечественника Тони Беллью (28-2-1, 18 КО) 4 матча в Лондоне.



«Я чувствую себя хорошо. Люди спрашивают меня, буду ли я тем же Хэем, которым был раньше. Нет, я буду лучше!, — заявил Хэй на своей странице в «Инстаграме». - Мы с командой работаем над чем-то по-настоящему крутым. Мы развили огромную силу. Вы увидите нечто невероятное 4 марта. Наслаждайтесь моим боксом, потому что это продлится недолго — полтора-два года. После этого я завершу карьеру, забрав с собой все чемпионские пояса».

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 36-летний британец Дэвид Хэй (28-2, 26 КО) обратился к фанатам с заявлением о скором завершении карьеры.Следующий поединок Хэй проведет против свого 34-летнего соотечественника Тони Беллью (28-2-1, 18 КО) 4 матча в Лондоне.«Я чувствую себя хорошо. Люди спрашивают меня, буду ли я тем же Хэем, которым был раньше. Нет, я буду лучше!, — заявил Хэй на своей странице в «Инстаграме». - Мы с командой работаем над чем-то по-настоящему крутым. Мы развили огромную силу. Вы увидите нечто невероятное 4 марта. Наслаждайтесь моим боксом, потому что это продлится недолго — полтора-два года. После этого я завершу карьеру, забрав с собой все чемпионские пояса».