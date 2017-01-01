Пакьяо не знает Хорна, с которым будет драться в апреле

Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО), который 22 апреля в Австралии сразится с местным малоизвестным бойцом Джеффом Хорном (16-0-1, 11 КО), вообще ничего не знает о своем сопернике. Об этом он рассказал в недавнем интервью.«Я его не знаю, — коротко ответил Fox Sports News филиппинец. — Только то, что слышал из новостей. Мы пока не подписали контракт на этот бой. Ему нужно доказать в ринге, насколько он хорош. Не могу сказать, готов он или нет к такому бою, пока не увижу его стиль. Да я даже в лицо его еще не знаю».При этом Пакьяо опроверг заявления о том, что он находится на спаде и фактически на закате карьеры.«Я все еще тут. В прошлых моих боях многие говорили, что собираются меня остановить, нокаутировать и так далее. Что-то ничего из этого не произошло», — сказал Мэнни.